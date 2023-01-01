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WASK

WASK

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الموقع الإلكتروني: wask.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WASK على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WASK هي أداة تسويق رقمية تتيح لك إدارة إعلانات Facebook وInstagram وGoogle في مكان واحد وبميزات ذكية.

الموقع الإلكتروني: wask.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WASK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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