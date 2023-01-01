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DashGoo

DashGoo

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الموقع الإلكتروني: dashgoo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DashGoo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقارير التسويق الرقمي في ثواني وليس ساعات! ضع تقاريرك على وسائل التواصل الاجتماعي وحملاتك التسويقية في وضع التشغيل الآلي. أنشئ تقارير مخصصة لـ Instagram وFacebook Insights وFacebook Ads وGoogle Ads وGoogle Analytics وYouTube والمزيد! أتمتة إرسال التقارير وتقديم لوحة تحكم مخصصة لعملائك.

الموقع الإلكتروني: dashgoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DashGoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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