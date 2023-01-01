WebCatalog
Avenue

Avenue

pit.avenue.us

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avenue على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكبر وسيط في الولايات المتحدة الأمريكية للبرازيليين. مع Avenue، أصبح التحول إلى مستثمر دولي أكثر سهولة. نحن وسيط أمريكي متخصص في العملاء الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في أكبر سوق في العالم. استثمر بسرعة وبشكل عملي وحدسي، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 6000 أصل، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وADRs وصناديق الاستثمار العقارية.

الموقع الإلكتروني: avenue.us

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