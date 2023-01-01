Ploomes هي أول منصة تجمع بين إدارة علاقات العملاء وأتمتة العمليات وإنشاء المقترحات. تمتع بالتحكم في العملية التجارية بأكملها، بدءًا من العميل المحتمل الذي تم إنشاؤه وحتى تحويله وولائه، وتوحيد بيئة عمل مندوب المبيعات وتمكين رؤية 360 درجة للعملاء. نحن نسد فجوة السوق من خلال الجمع بين قوة أنظمة إدارة علاقات العملاء الأكثر تقليدية وسهولة تنفيذ واستخدام وصيانة أنظمة إدارة علاقات العملاء الأبسط. وبفضل هذا الموقع، أصبحنا أكبر شركة لإدارة علاقات العملاء في أمريكا اللاتينية، ونخدم عملاء مثل Philips Healthcare وIntelbras وGrupo Moura وUnimed.

الموقع الإلكتروني: ploomes.com

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