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Ploomes

Ploomes

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الموقع الإلكتروني: ploomes.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ploomes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ploomes هي أول منصة تجمع بين إدارة علاقات العملاء وأتمتة العمليات وإنشاء المقترحات. تمتع بالتحكم في العملية التجارية بأكملها، بدءًا من العميل المحتمل الذي تم إنشاؤه وحتى تحويله وولائه، وتوحيد بيئة عمل مندوب المبيعات وتمكين رؤية 360 درجة للعملاء. نحن نسد فجوة السوق من خلال الجمع بين قوة أنظمة إدارة علاقات العملاء الأكثر تقليدية وسهولة تنفيذ واستخدام وصيانة أنظمة إدارة علاقات العملاء الأبسط. وبفضل هذا الموقع، أصبحنا أكبر شركة لإدارة علاقات العملاء في أمريكا اللاتينية، ونخدم عملاء مثل Philips Healthcare وIntelbras وGrupo Moura وUnimed.

الموقع الإلكتروني: ploomes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ploomes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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