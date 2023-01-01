Serodonto هي عبارة عن منصة إدارة لعيادات طب الأسنان، تركز على أتمتة العمليات، وجذب العملاء والاحتفاظ بهم، والرقابة المالية وتحسين المهام المتكررة، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

الموقع الإلكتروني: serodonto.com.br

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