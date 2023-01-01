Rankmi هي منصة لأتمتة جميع عمليات إدارة شؤون الموظفين في مكان واحد، مما يسمح للشركات وقادتها بالتركيز على بناء الثقافات التنظيمية التي تتمحور حول الأشخاص. Rankmi هي منصة لأتمتة جميع عمليات إدارة الأفراد في مكان واحد، مما يسمح للشركات وقادتها بالتركيز على بناء الثقافات التنظيمية التي تركز على الأفراد.

الموقع الإلكتروني: rankmi.com

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