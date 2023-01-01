WebCatalog
Reportei

Reportei

reportei.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reportei على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Business وTwitter وPinterest وغيرها. القنوات كلها على شاشة واحدة. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. جربه الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك. --- أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط شاهد على شاشة واحدة المؤشرات الرئيسية لـ: Instagram، Facebook، Meta Ads، YouTube، TikTok، LinkedIn، Google Analytics، Google Ads، Mailchimp، Hotmart، RD Station، Active Campaign، PhoneTrack، Search Console، Google My Business، Twitter، بينتيريست والقنوات الأخرى. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. قم بإجراء اختبار بسيط الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك.

الموقع الإلكتروني: reportei.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reportei. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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