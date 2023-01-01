ReportDash
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الموقع الإلكتروني: reportdash.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ReportDash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
ReportDash enables you to create highly customizable reports and dashboards from all your important marketing data sources like Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads, Facebook Insights, Bing Ads, Instagram Insights, LinkedIn Insights, YouTube Insights, Google Sheets, CSV/Excel and many more.
الموقع الإلكتروني: reportdash.com
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