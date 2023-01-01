اقضِ وقتًا أقل في الاتصال بالعملاء المتوقعين ووقتًا أطول في إغلاق الصفقات! يستطيع الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Call Connect البدء في الاتصال بالعملاء المحتملين في أقل من 30 دقيقة. لا مزيد من التدريب المطول لمندوبي المبيعات الجدد.

الموقع الإلكتروني: callconnect.ai

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