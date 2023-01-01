WebCatalog
Call Connect

Call Connect

callconnect.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Call Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اقضِ وقتًا أقل في الاتصال بالعملاء المتوقعين ووقتًا أطول في إغلاق الصفقات! يستطيع الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Call Connect البدء في الاتصال بالعملاء المحتملين في أقل من 30 دقيقة. لا مزيد من التدريب المطول لمندوبي المبيعات الجدد.

الموقع الإلكتروني: callconnect.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Call Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wonderway Coach

Wonderway Coach

wonderway.io

UpRive

UpRive

uprive.com

Canvass

Canvass

canvass.com

Salesken

Salesken

salesken.ai

GGPredict

GGPredict

ggpredict.io

KidKare

KidKare

kidkare.com

DocuDo

DocuDo

docudo.xyz

SecondNature

SecondNature

secondnature.ai

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Prospect.io

Prospect.io

prospect.io

SocialBee

SocialBee

socialbee.io

Bookmark

Bookmark

bookmark.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية