مساعد شخصي لفرق GTM بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. يكتب لك مسودة بريد إلكتروني للمتابعة. يلتقط كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير.

الموقع الإلكتروني: sybill.ai

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