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Saleo

Saleo

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الموقع الإلكتروني: saleo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Saleo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المنصة الأولى والوحيدة للتجربة التجريبية المباشرة يقوم Saleo بتحويل البيئة التجريبية الحالية الخاصة بك إلى عروض توضيحية مذهلة ومتكاملة البيانات والتي تفوز بالمزيد من الصفقات. يعمل Saleo بشكل متزامن مع بيئة الإنتاج أو العرض التوضيحي لديك باستخدام محرك النمذجة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لتقديم أكثر الإمكانات التجريبية أصالة وقوة.

الموقع الإلكتروني: saleo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Saleo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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