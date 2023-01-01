قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

توفر حلول CloudShare الجاهزة للاستخدام مختبرات تكنولوجيا معلومات افتراضية آمنة ومتخصصة للتدريب على البرامج وعروض المبيعات التوضيحية ووضع الحماية لـ POCs.

الموقع الإلكتروني: cloudshare.com

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