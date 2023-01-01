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CloudShare

CloudShare

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الموقع الإلكتروني: cloudshare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudShare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر حلول CloudShare الجاهزة للاستخدام مختبرات تكنولوجيا معلومات افتراضية آمنة ومتخصصة للتدريب على البرامج وعروض المبيعات التوضيحية ووضع الحماية لـ POCs.

الموقع الإلكتروني: cloudshare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudShare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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