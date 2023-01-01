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Folio

Folio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: folio.la

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Folio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Folio هو برنامج تجريبي تفاعلي للمنتج للأفراد والفرق الصغيرة والشركات الناشئة لإنشاء عروض توضيحية للمنتج وسرد قصص جذابة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

الموقع الإلكتروني: folio.la

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Folio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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