OverQuota هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتعزيز اجتماعات المبيعات وتحسين أداء المبيعات. فهو يوفر رؤى في الوقت الفعلي أثناء اجتماعات المبيعات لمساعدة المستخدمين على الفوز بالمزيد من الصفقات. باستخدام OverQuota، يمكن للمستخدمين إنشاء خطط اجتماعات باستخدام قوالب تتضمن أفضل ممارسات المبيعات لضمان الاستعداد. خلال الاجتماع، تقدم الأداة مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفر رؤى للتغلب على الاعتراضات وتقديم مسارات حوارية فعالة لزيادة فرص إتمام الصفقة. يقوم OverQuota أيضًا بأتمتة تدوين الملاحظات، والتقاط التفاصيل المهمة من المحادثة وتلخيصها في ملاحظات تتوافق مع خطة الاجتماع. تلغي هذه الميزة الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا، مما يوفر الوقت ويسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثة. بعد الاجتماع، تعمل OverQuota على تبسيط مهمة تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال توفير حل بنقرة واحدة. وهذا يلغي الحاجة إلى علامات تبويب متعددة في المتصفح والنسخ واللصق الممل من الملاحظات، مما يؤدي إلى تبسيط العملية وضمان تحديثات إدارة علاقات العملاء (CRM) الدقيقة والفعالة. تهدف OverQuota إلى تحويل عمليات المبيعات من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى قيمة وتعزيز الإنتاجية وتحسين أداء المبيعات بشكل عام.

الموقع الإلكتروني: overquota.ai

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