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sevDesk

sevDesk

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الموقع الإلكتروني: sevdesk.de

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من sevDesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.

الموقع الإلكتروني: sevdesk.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ sevDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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