Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: rollstack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rollstack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.