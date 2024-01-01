WebCatalog

Rollstack

Rollstack

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rollstack.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rollstack على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: rollstack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rollstack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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