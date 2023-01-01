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الموقع الإلكتروني: slides.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slides على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقديم عروض تقديمية أفضل. تتيح لك الشرائح إنشاء مجموعات شرائح احترافية وتجعلك تبدو رائعًا عند تقديمها.

الموقع الإلكتروني: slides.com

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