WebCatalog
PresentationAI

PresentationAI

app.presentations.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PresentationAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ChatGPT للعروض التقديمية. تشكيلات مذهلة مصنوعة بسهولة. ‍فكرة للتزيين في لحظة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: presentations.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PresentationAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

Kittl

Kittl

kittl.com

Prezo

Prezo

app.prezo.ai

AIdeaMap

AIdeaMap

aideamap.com

Tammy AI

Tammy AI

tammy.ai

Slides

Slides

slides.com

DocsBot

DocsBot

docsbot.ai

Ipic.ai

Ipic.ai

ipic.ai

Magai

Magai

app.magai.co

EnhanceDocs

EnhanceDocs

app.enhancedocs.com

Genially

Genially

auth.genial.ly

Mixo

Mixo

app.mixo.io

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية