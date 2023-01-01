تعرف على AIdeaMap: مساعد الطيار القائم على الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط الأفكار التفاعلية. قم بتحويل عملية العصف الذهني باستخدام تصورات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتنظيم الأفكار وتوسيعها دون عناء.

الموقع الإلكتروني: aideamap.com

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