WebCatalog
Chatable

Chatable

chatable.cc

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatable على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عزز إنتاجيتك ووفر الوقت باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة. أدوات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد لإنشاء تعليقات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبادل الأفكار مع مدرب الذكاء الاصطناعي المخصص المصمم خصيصًا لأهدافك الفريدة، وإنشاء محتوى عالي الجودة بسهولة مع كاتب الذكاء الاصطناعي لدينا.

الموقع الإلكتروني: chatable.cc

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatable. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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