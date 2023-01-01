WebCatalog
Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Powerpresent AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة بشكل أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. احصل على انطلاقة قوية في العرض التقديمي الخاص بك بفضل قوة العروض التقديمية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء عروض تقديمية احترافية تلقائيًا!

الموقع الإلكتروني: powerpresent.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Powerpresent AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Present AI

Present AI

present.yaara.ai

Haiku Deck

Haiku Deck

haikudeck.com

Sendsteps

Sendsteps

web.sendsteps.com

Prezo

Prezo

app.prezo.ai

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Slidemodel

Slidemodel

slidemodel.com

99WEB AI

99WEB AI

app.99webdesign.net

Premast

Premast

app.premast.com

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

dashboard.emailmagic.ai

Lilybank AI

Lilybank AI

app.lilybankai.com

Genially

Genially

auth.genial.ly

HeyGen

HeyGen

app.heygen.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية