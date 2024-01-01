قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أنشئ شرائح مثل PowerPoint Pro! Grunt هي وظيفة PowerPoint الإضافية الأساسية لكل شخص جاد في إنتاج الشرائح. شرائح أفضل. عمل أقل!

الفئات :

الموقع الإلكتروني: grunt.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grunt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.