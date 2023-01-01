WebCatalog
Roll

Roll

roll.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roll على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ مقاطع فيديو احترافية بجودة الاستوديو من أي مكان باستخدام هاتفك فقط. تتيح لك منصة الذكاء الاصطناعي القوية الخاصة بنا التقاط مكالمات فيديو عن بعد بجودة احترافية وإضافة مؤثرات خاصة وتحريرها ونشرها في دقائق بجزء بسيط من تكلفة استوديو الإنتاج الاحترافي.

الموقع الإلكتروني: roll.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Roll. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rytr

Rytr

rytr.me

Pictory

Pictory

pictory.ai

KineMaster

KineMaster

kinemaster.com

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Guidde

Guidde

guidde.com

Flixier

Flixier

flixier.com

Vscoped

Vscoped

vscoped.com

Soapbox

Soapbox

wistia.com

Wave.video

Wave.video

wave.video

Gentrace

Gentrace

gentrace.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية