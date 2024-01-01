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Sigma

Sigma

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الموقع الإلكتروني: sigmacomputing.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sigma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: sigmacomputing.com

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