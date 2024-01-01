Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.

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