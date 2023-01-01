WebCatalog
Polymer Search

Polymer Search

polymersearch.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Polymer Search على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BI بدون BS البوليمر هو ذكاء الأعمال (BI) بدون الإعداد المعقد ومنحنيات التعلم الحادة. قم بإنشاء تصورات، وإنشاء لوحات معلومات، وتقديم بياناتك كمحترف - في دقائق.

الموقع الإلكتروني: polymersearch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Polymer Search. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zoho Analytics

Zoho Analytics


Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

powerbi.com

Plus

Plus

plusdocs.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

Sisense

Sisense

sisense.com

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Salad

Salad

salad.io

Generative BI

Generative BI

generativebi.com

Noloco

Noloco

noloco.io

Tableau Public

Tableau Public

public.tableau.com

Survicate

Survicate

survicate.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية