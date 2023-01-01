WebCatalog

Databox

Databox

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الموقع الإلكتروني: databox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Databox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: databox.com

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