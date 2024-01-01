WebCatalog

Selfr

Selfr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: selfr.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Selfr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Selfr is a plug-and-play AI-powered platform that helps data analysts and business people build automated pipelines that turn data from multiple sources into live BI dashboards. It eliminates the need to hire expensive data engineers to build and maintain a data stack, and automates a lot of tedious manual tasks.

الفئات:

Productivity
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: selfr.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Selfr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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