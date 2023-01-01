CANDIS Smartbooks

يقوم CANDIS بأتمتة العمليات المالية مثل استلام الفواتير وإدخال البيانات والموافقة على الفواتير وتصدير البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الذكاء الاصطناعي. كل ما عليك فعله هو توصيل بعض مصادر البيانات وسيقوم CANDIS بالعمل اليدوي نيابةً عنك.

الموقع الإلكتروني: candis.io

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