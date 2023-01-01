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Leave Dates

Leave Dates

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الموقع الإلكتروني: leavedates.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leave Dates على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد برنامج Leave Dates هو المخطط النهائي لإجازات الموظفين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يعمل على تبسيط عمليات إدارة الإجازات بأقل قدر من الضجة، وتوفير الوقت وتحسين ثقافة المكتب بضربة واحدة.

الموقع الإلكتروني: leavedates.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Leave Dates. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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