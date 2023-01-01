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يعد برنامج Leave Dates هو المخطط النهائي لإجازات الموظفين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يعمل على تبسيط عمليات إدارة الإجازات بأقل قدر من الضجة، وتوفير الوقت وتحسين ثقافة المكتب بضربة واحدة.

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