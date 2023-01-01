WebCatalog
SoftLedger

SoftLedger

app.softledger.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SoftLedger على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتميز نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي الخاص بنا بسهولة التعلم، ويتكيف مع أعمالك، ويتصل بالتطبيقات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: softledger.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoftLedger. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Automate.io

Automate.io

automate.io

Fermyon Cloud

Fermyon Cloud

cloud.fermyon.com

Saleproo

Saleproo

saleproo.com

Bnody

Bnody

bnody.com

Lepton

Lepton

dashboard.lepton.ai

PaperCut Hive

PaperCut Hive

hive.papercut.com

PaperCut Pocket

PaperCut Pocket

pocket.papercut.com

Enfinity

Enfinity

app.onenfinity.com

Sage Accounting

Sage Accounting

mysageone.na.sageone.com

YugabyteDB

YugabyteDB

cloud.yugabyte.com

Itemize

Itemize

app.itemize.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية