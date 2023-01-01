التقاط البيانات من الفواتير والإيصالات والمستندات المالية الأخرى وتسويتها والتحقق منها لاستخدامها في النفقات والضرائب والحسابات الدائنة وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

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