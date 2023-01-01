Bnody عبارة عن مجموعة برامج لتنظيم شركتك وإدارتها بشكل أفضل. Bnody ERP هو حل برمجي متقدم لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يقوم بإعداد وتنظيم عمليات التحول الرئيسية في عملية للتنسيق مع التكنولوجيا والموارد والأصول الخاصة بالمؤسسة التي تتضمن برنامج ERP رائعًا. بدءًا من المبيعات والمشتريات وحتى التدفق النقدي وضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير، تدعم ميزات Business Cloud الخاصة بنا كل خطوة من عمليات عملك.

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