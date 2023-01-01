WebCatalog
Bnody

Bnody

bnody.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bnody على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bnody عبارة عن مجموعة برامج لتنظيم شركتك وإدارتها بشكل أفضل. Bnody ERP هو حل برمجي متقدم لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يقوم بإعداد وتنظيم عمليات التحول الرئيسية في عملية للتنسيق مع التكنولوجيا والموارد والأصول الخاصة بالمؤسسة التي تتضمن برنامج ERP رائعًا. بدءًا من المبيعات والمشتريات وحتى التدفق النقدي وضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير، تدعم ميزات Business Cloud الخاصة بنا كل خطوة من عمليات عملك.

الموقع الإلكتروني: bnody.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bnody. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Big Red Cloud

Big Red Cloud

app.bigredcloud.com

Fathom

Fathom

app.fathomhq.com

Musora

Musora

musora.com

ERPAG

ERPAG

app.erpag.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Xolo

Xolo

app.xolo.io

skeeled

skeeled

app.skeeled.com

MRPeasy

MRPeasy

app.mrpeasy.com

Glowsis

Glowsis

app.glowsis.com

User.com

User.com

app.user.com

Float Cash Flow

Float Cash Flow

my.floatapp.com

Workday

Workday

workday.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية