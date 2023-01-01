اجعل فكرة عملك تنبض بالحياة. برنامج تخطيط الأعمال الشامل الذي يساعدك على تحويل فكرتك الرائعة إلى مشروع تجاري ناجح

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