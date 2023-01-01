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KineMaster

KineMaster

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الموقع الإلكتروني: kinemaster.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KineMaster على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فيديو احترافي أصبح سهلاً لا تحتاج إلى توظيف أي شخص لإنشاء مقاطع فيديو رائعة - كل ما تحتاجه هو هاتفك والقوالب من KineMaster. قم بإنشاء فيديو عالي الجودة لعملك أو فكرتك ببضع نقرات فقط.

الموقع الإلكتروني: kinemaster.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KineMaster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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