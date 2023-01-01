يساعد برنامج تحرير الفيديو Lightworks جميع المحررين والمبدعين؛ من أساطير هوليوود الحائزة على جائزة الأوسكار إلى مستخدمي YouTube. اجعل الفيديو الخاص بك ينبض بالحياة اليوم.

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