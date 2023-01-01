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HourStack

HourStack

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الموقع الإلكتروني: hourstack.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HourStack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعدك HourStack على تنفيذ مهامك من التخطيط إلى الاكتمال. حافظ على تنظيم العمل والتعاون بشفافية وجدولة الوقت وتتبعه - كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: hourstack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HourStack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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