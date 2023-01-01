تُعد شركة Glowsis إحدى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في ولاية كيرالا، حيث تقدم حلولاً برمجية كاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لجميع الصناعات. نقوم بإنشاء تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية على مستوى المؤسسة

الموقع الإلكتروني: glowsis.com

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