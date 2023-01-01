في قلب كل ذلك، العمود الفقري لأنظمة البرمجيات الجندي. المحدودة هي شركة تقدم برامج إدارة الأعمال، وهي متخصصة في برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات الكبيرة. من خلال التركيز بشكل أساسي على توفير الحلول لقطاع الأدوية، تمتد مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات لدينا إلى برامج ضريبة السلع والخدمات، وبرامج الفوترة، وبرامج الأدوية، لتشمل الأفق الكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات لصناعة الأدوية.

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