WebCatalog
Spine

Spine

espine.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spine على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في قلب كل ذلك، العمود الفقري لأنظمة البرمجيات الجندي. المحدودة هي شركة تقدم برامج إدارة الأعمال، وهي متخصصة في برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات الكبيرة. من خلال التركيز بشكل أساسي على توفير الحلول لقطاع الأدوية، تمتد مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات لدينا إلى برامج ضريبة السلع والخدمات، وبرامج الفوترة، وبرامج الأدوية، لتشمل الأفق الكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات لصناعة الأدوية.

الموقع الإلكتروني: espine.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Acumatica

Acumatica

portal.acumatica.com

JioGST

JioGST

jiogst.com

Kelloo

Kelloo

plan.kelloo.com

Glowsis

Glowsis

app.glowsis.com

Paycom

Paycom

paycom.com

Workday

Workday

workday.com

Australia Post

Australia Post

auspost.com.au

Marketing Systems Group

Marketing Systems Group

portal.m-s-g.com

Trustline

Trustline

dashboard.trustline.in

Azalea Health

Azalea Health

sso.azaleahealth.com

Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

Decisely

Decisely

app.decisely.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية