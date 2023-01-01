WebCatalog
WinWeb

WinWeb

winweb.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WinWeb على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر WinWeb منصة SaaS الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. منصة ERP مخصصة تتضمن وحدات مثل: إدارة علاقات العملاء، وخط أنابيب المبيعات، والمحاسبة، ومكتب المساعدة، ومراقبة المخزون، ونقاط البيع الإلكترونية + الكثير. تركز WinWeb بشكل أساسي على صناعات البيع بالجملة والخدمات والتجزئة. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا/دقيقة لكل تطبيق أو 99 دولارًا أمريكيًا/دقيقة للجناح بأكمله المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك. يوفر WinWeb خدمات إطلاق ERP والتدريب لمساعدتك على العمل. يتضمن ذلك المساعدة في استيراد البيانات، ونقل الأنظمة، وتدريب الموظفين.

الموقع الإلكتروني: winweb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WinWeb. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Glowsis

Glowsis

app.glowsis.com

Desku

Desku

console.desku.io

FieldPulse

FieldPulse

webapp.fieldpulse.com

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

100Hires

100Hires

app.100hires.com

CheckedSafe

CheckedSafe

app.checkedsafe.com

Enfinity

Enfinity

app.onenfinity.com

Leadspace

Leadspace

apps.leadspace.com

MSY Invest

MSY Invest

msy.be

Uptics

Uptics

app.uptics.io

Younium

Younium

app.younium.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية