يوفر WinWeb منصة SaaS الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. منصة ERP مخصصة تتضمن وحدات مثل: إدارة علاقات العملاء، وخط أنابيب المبيعات، والمحاسبة، ومكتب المساعدة، ومراقبة المخزون، ونقاط البيع الإلكترونية + الكثير. تركز WinWeb بشكل أساسي على صناعات البيع بالجملة والخدمات والتجزئة. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا/دقيقة لكل تطبيق أو 99 دولارًا أمريكيًا/دقيقة للجناح بأكمله المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك. يوفر WinWeb خدمات إطلاق ERP والتدريب لمساعدتك على العمل. يتضمن ذلك المساعدة في استيراد البيانات، ونقل الأنظمة، وتدريب الموظفين.

الموقع الإلكتروني: winweb.com

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