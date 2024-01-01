Binery

Binery

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الموقع الإلكتروني: binery.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Binery على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BINERY هو حل محاسبي مدعوم بالتكنولوجيا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم تجربة خالية من المتاعب وبأسعار معقولة. مع خدمة مسك الدفاتر التي تقدمها BINERY، سنزودك ببيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية في نهاية كل شهر. ستقوم BINERY أيضًا بتحديث سجلاتك المالية بدءًا من تحليل بياناتك المصرفية وحتى تسوية حساباتك.
الفئات:
Business
برامج المحاسبة

الموقع الإلكتروني: binery.co

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