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BINERY هو حل محاسبي مدعوم بالتكنولوجيا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم تجربة خالية من المتاعب وبأسعار معقولة. مع خدمة مسك الدفاتر التي تقدمها BINERY، سنزودك ببيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية في نهاية كل شهر. ستقوم BINERY أيضًا بتحديث سجلاتك المالية بدءًا من تحليل بياناتك المصرفية وحتى تسوية حساباتك.

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