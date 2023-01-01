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Pivotal Tracker

Pivotal Tracker

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pivotaltracker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pivotal Tracker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pivotal Tracker هي أداة إدارة المشاريع الذكية المفضلة للمطورين في جميع أنحاء العالم للتعاون في الوقت الفعلي حول الأعمال المتراكمة المشتركة ذات الأولوية.

الموقع الإلكتروني: pivotaltracker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pivotal Tracker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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