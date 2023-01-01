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Gantter

Gantter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gantter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gantter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة إدارة المشروع المثالية للتعاون عن بعد.

الموقع الإلكتروني: gantter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gantter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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