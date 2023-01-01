Yournotify
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الموقع الإلكتروني: yournotify.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yournotify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Yournotify is an email and sms marketing platform for customer engagement We help brands build better customer communication and engagement with our easy to use marketing platform to grow their business
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الموقع الإلكتروني: yournotify.com
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