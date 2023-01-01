WebCatalog

SendGrid

SendGrid

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sendgrid.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SendGrid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمعت SendGrid أكثر من 81 مليون دولار ولديها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ بولدر، كولورادو؛ إرفين، كاليفورنيا؛ ريدوود سيتي، كاليفورنيا؛ ولندن. تم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في بورصة نيويورك في 16 نوفمبر 2017. واستحوذت Twilio على SendGrid في فبراير 2019.

الموقع الإلكتروني: sendgrid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SendGrid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Square

Square

squareup.com

inDinero

inDinero

indinero.com

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

Xero

Xero

xero.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Chegg

Chegg

chegg.com

HomeAdvisor

HomeAdvisor

homeadvisor.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

FOX31 KDVR

FOX31 KDVR

kdvr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية