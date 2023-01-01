SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمعت SendGrid أكثر من 81 مليون دولار ولديها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ بولدر، كولورادو؛ إرفين، كاليفورنيا؛ ريدوود سيتي، كاليفورنيا؛ ولندن. تم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في بورصة نيويورك في 16 نوفمبر 2017. واستحوذت Twilio على SendGrid في فبراير 2019.

الموقع الإلكتروني: sendgrid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SendGrid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.