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pCloud

pCloud

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الموقع الإلكتروني: pcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من pCloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

pCloud هو مخزن سحابي آمن، حيث يمكنك تخزين جميع ملفاتك ومشاركتها والعمل عليها. يمكنك الوصول إليها على أي جهاز، في أي مكان تذهب إليه! احصل على 10 جيجا مجانا!

الموقع الإلكتروني: pcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ pCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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