قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.

الموقع الإلكتروني: wetransfer.com

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