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WeTransfer

WeTransfer

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الموقع الإلكتروني: wetransfer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WeTransfer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.

الموقع الإلكتروني: wetransfer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WeTransfer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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