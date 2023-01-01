WebCatalog
Maui Jim

Maui Jim

mauijim.com

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ماوي جيم هي شركة تصنيع نظارات شمسية أمريكية مقرها في بيوريا، إلينوي. تأسست الشركة في لاهاينا، هاواي عام 1980، وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من النظارات الشمسية التي يتم تسويقها تحت اسم العلامة التجارية. اعتبارًا من عام 2015، كانت ثالث أكبر منتج للنظارات الشمسية في العالم. في أكتوبر 2022، استحوذت شركة Kering على شركة Maui Jim.

الموقع الإلكتروني: mauijim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Maui Jim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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