ماوي جيم هي شركة تصنيع نظارات شمسية أمريكية مقرها في بيوريا، إلينوي. تأسست الشركة في لاهاينا، هاواي عام 1980، وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من النظارات الشمسية التي يتم تسويقها تحت اسم العلامة التجارية. اعتبارًا من عام 2015، كانت ثالث أكبر منتج للنظارات الشمسية في العالم. في أكتوبر 2022، استحوذت شركة Kering على شركة Maui Jim.

الموقع الإلكتروني: mauijim.com

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