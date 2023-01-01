يشارك. يكتشف. كن انت. Flip هو تطبيق مناقشة فيديو مجاني من Microsoft، حيث تتواصل العقول الفضولية في مجموعات صغيرة آمنة لمشاركة مقاطع الفيديو وبناء المجتمع والتعلم معًا.

الموقع الإلكتروني: flip.com

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