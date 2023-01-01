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DR Sports

DR Sports

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الموقع الإلكتروني: drsports.tv

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DR Sports على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد جميع ألعاب موسم Lidom ومقاطع الفيديو والمحتوى المميز من ناديك المفضل أو باستخدام تطبيق DR Sports. تواصل مع أعضاء المجتمع الآخرين واكتشف محتوى جديدًا وأنشئ مقاطع حية وشاركها مع أصدقائك.

الموقع الإلكتروني: drsports.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DR Sports. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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