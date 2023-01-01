WebCatalog
ScoreStream

ScoreStream

scorestream.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ScoreStream على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك ScoreStream تسجيل نتائج المباريات بسرعة ومشاركة النتائج الرياضية مع الأصدقاء والعائلة. يدعم تطبيق الهاتف المحمول تسجيل مباريات كرة القدم وكرة القاعدة واللاكروس والهوكي والكرة الطائرة والبيسبول لفرق المدارس الثانوية أو الأندية الرياضية أو الدوري الصغير أو أي فريق ترفيهي آخر.

الموقع الإلكتروني: scorestream.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ScoreStream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Yahoo Fantasy Sports

Yahoo Fantasy Sports


Spond

Spond

spond.com

Baseball Reference

Baseball Reference

baseball-reference.com

Optus Sport

Optus Sport

sport.optus.com.au

MLB

MLB

mlb.com

MiLB.com

MiLB.com

milb.com

FBref

FBref

fbref.com

Sleeper

Sleeper

sleeper.app

DR Sports

DR Sports

drsports.tv

Pro Football Reference

Pro Football Reference

pro-football-reference.com

NHL

NHL

nhl.com

NDTV Sports

NDTV Sports

sports.ndtv.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية