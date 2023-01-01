يتيح لك ScoreStream تسجيل نتائج المباريات بسرعة ومشاركة النتائج الرياضية مع الأصدقاء والعائلة. يدعم تطبيق الهاتف المحمول تسجيل مباريات كرة القدم وكرة القاعدة واللاكروس والهوكي والكرة الطائرة والبيسبول لفرق المدارس الثانوية أو الأندية الرياضية أو الدوري الصغير أو أي فريق ترفيهي آخر.

الموقع الإلكتروني: scorestream.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ScoreStream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.